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Адесанья: я проиграл дю Плесси самым ужасным образом

Адесанья: я проиграл дю Плесси самым ужасным образом
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался о поражении от действующего обладателя титула южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 305 и завершился победой дю Плесси удушающим приёмом в четвёртом раунде.

«Я чувствовал, что по-прежнему творю историю. Я никогда не проигрывал дважды подряд. Я проиграл самым ужасным образом, меня впервые поймали на приём, очередная история, невероятно. Просто продолжу делать своё дело. Потому что я чертовски хорош в этом», — сказал Адесанья на пресс-конференции.

Поражение от дю Плесси стало для 35-летнего Адесаньи четвёртым в UFC. Ранее он проиграл поляку Яну Блаховичу, бразильцу Алексу Перейре и американцу Шону Стрикленду.

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