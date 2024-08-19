Маддалена: нокаутирую Белала Мухаммада в 2025 году

Австралийский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Джек Делла Маддалена (17-2) заявил, что станет чемпионом организации в 2025 году.

«В 2025 году я нокаутирую Мухаммада. Он упадёт после удара слева. Перед этим я хотел бы сразиться с кем-то выше меня в рейтинге – Шавкатом Рахмоновым, Колби Ковингтоном или Камару Усманом. После этого бой с Мухаммадом будет лёгким», — сказал Маддалена на пресс-конференции.

Джеку Делла Маддалене 27 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2022-го впервые подрался в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед (пять – досрочных) и ни одного поражения.

Ранее Даниэль Кормье назвал возможного соперника для Белала Мухаммада.