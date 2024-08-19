Байсангуров: кубинец за ОИ $ 100 получит, а на турнирах IBA хорошая мотивация

Российский боксёр Хусейн Байсангуров, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), высказался о вечерах профессионального бокса, проводимых Международной боксёрской ассоциацией (IBA).

«Честно говоря, это большой вклад в развитие бокса. И профессионального, и любительского. Организаторы и турнир делают, и платят гонорары, и пояс разыгрывают. Условный кубинец получит дома $ 50-100 за Олимпиаду, а на турнире IBA может заработать больше и титул выиграть. Это большой шанс для спортсменов, хорошая мотивация», — сказал Байсангуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Хусейну Байсангурову 29 лет. Россиянин выступает на профессиональном ринге с 2014 года, всего на его счету 23 победы (20 – нокаутом) и одно поражение.