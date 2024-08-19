Байсангуров чеченской пословицей ответил на вопрос о смене гражданства

Российский боксёр-профессионал Хусейн Байсангуров, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), высказался о своём отношении к смене гражданства спортсменами ради продолжения карьеры.

«Предлагали ли мне сменить гражданство? Ну, как говорится, каждый мнит себя экспертом, наблюдая со стороны. Очень много советов было, но у чеченцев есть такая пословица: «Каждый сам знает, насколько ему жмёт ботинок». Поэтому я сделал свой выбор», — сказал Байсангуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Хусейну Байсангурову 29 лет. Россиянин выступает на профессиональном ринге с 2014 года, всего на его счету 23 победы (20 – нокаутом) и одно поражение.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Байсангуров нокаутировал в первом раунде нигерийца Тайло Олову (17-3, 11 KO).