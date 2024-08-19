«Напоминаете Тайсона 20 лет назад». Пол грубо ответил зрителям на пресс-конференции

Звёздный американский видеоблогер Джейк Пол раскритиковал зрителей, освиставших его на пресс-конференции перед боксёрским поединком с легендарным соотечественником Майком Тайсоном.

«Эй Нью-Йорк, заткнись, чёрт возьми. Кто вы такие? Вы напоминаете Майка Тайсона 20 лет назад. К чёрту вас, пошли вы. Город тупых демократов», — сказал Пол на пресс-конференции.

Напомним, поединок Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 15 ноября в США. Изначально бой был запланирован на 20 июля, но его перенесли из-за состояния здоровья 57-летнего Тайсона. Отметим, что поединок будет носить статус официального.

На счету 27-летнего Пола в профессиональном боксе 10 побед (семь – досрочных) и одно поражение.

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