Байсангуров: Канело ничем не уступает Кроуфорду с точки зрения достижений

Российский профессионал Хусейн Байсангуров, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), сказал, в каком случае лидера рейтинга pound-for-pound американца Теренса Кроуфорда можно будет признать лучшим боксёром мира.

«Кроуфорд лучший боксёр мира? С точки зрения достижений… Есть Канело, есть Иноуэ. Чем они уступают Кроуфорду? По сути, ничем. Канело даже более популярный, более денежный боец. Если Кроуфорд сможет стать и в первом среднем весе абсолютом, то, однозначно, его можно назвать одним из лучших боксёров этого века», — сказал Байсангуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула в первом среднем весе.