Боксёр Байсангуров рассказал, почему Фьюри проиграл Усику

Российский боксёр-профессионал Хусейн Байсангуров, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом дивизионе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, состоявшемся в мае.

«Изначально ставил на Усика. Вот встречался тебе высококлассный, обученный английский боксёр? Энтони Джошуа выглядел таким, пока не наткнулся на боксёра, который превосходит его в технике. Вот у Фьюри есть габариты, есть неудобный бокс, он правильно использует свои габариты и за счёт всего этого он смог стать звездой и чемпионом. Но я был уверен, что Усик сможет навязать свой бокс и у него хватит выносливости на весь бой. Я знаю, что они делают большой акцент именно на выносливости. И я не понял, как Фьюри мог вести себя так глупо в таком важном для себя и своего наследия бою. За это он и поплатился.

Если бы работал так же, как он это делал с третьего по седьмой раунд, то смог бы выиграть. Или если бы не допустил того нокдауна хотя бы. Он мог вписать своё имя в историю рядом с одними из лучших. Но для них это шоу, у нас, скорее всего, менталитет разный. Мы на это всю жизнь отдаём, а они знают, что будет выписан хороший чек. Фьюри после боя говорил Турки Аль аш-Шейху «give me my money», смеялся. Реванш будет интересным. Думаю, Фьюри постарается исправиться, и этот бой будет более тяжёлым для Усика», — сказал Байсангуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.