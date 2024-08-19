«Итальянка не должна жаловаться». Байсангуров — про гендерный скандал на ОИ-2024

Российский боксёр-профессионал Хусейн Байсангуров высказался о скандальном поединке между итальянкой Анджелой Карини и представительницей Алжира Иман Хелиф на Олимпийских играх в Париже (Франция).

«Не знаю, говорят же, что у Хелиф просто что-то не то? Но это всё равно неправильно. Многие удивляются этой ситуации, и это хороший показатель, что люди удивлены тем, что мужчина назвал себя женщиной. Если это действительно так, конечно. Потому что пишут и то, что она девушка. Я не знаю, не вникал в детали. Нужно разобраться в вопросе, прежде чем делать поспешные выводы.

Но в целом, вот с Хелиф боксировала итальянка. Италия, Европа, Америка, они же сами агитируют и распространяют вот это направление, правильно? И она не должна жаловаться. Люди, которые должны защищать её интересы, сами агитируют и поощряют, чтобы такое было разрешено.

Соответственно, они ментально должны быть к такому готовы больше, чем мы. Это для нас дико. А то они говорят одно, на деле сами страдают от этого. Тогда надо менять свои взгляды и подход к таким вопросам», — сказал Байсангуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.