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Гаджиев: Адесанья и дю Плесси не удивили бы Минеева и Исмаилова

Гаджиев: Адесанья и дю Плесси не удивили бы Минеева и Исмаилова
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал результат поединка за звание чемпиона UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшегося на турнире UFC 305 в Перте (Австралия).

Напомним, дю Плесси победил удушающим приёмом в четвёртом раунде, проведя первую защиту титула.

«Оба смотрелись так себе. Мне кажется, в этой весовой категории есть интересные ребята, например в том же PFL, и они точно есть в России. Нас ждёт финал Гран-при АСА Гасанов – Абдулаев, и, честно говоря, ни дю Плесси, ни Адесанья не смогли бы удивить ни того, ни другого. Они бы и Минеева не удивили, Магомеда Исмаилова», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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