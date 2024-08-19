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Байсангуров: я сын маминой подруги, всегда избегал конфликтов на улице

Байсангуров: я сын маминой подруги, всегда избегал конфликтов на улице
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Российский боксёр-профессионал Хусейн Байсангуров, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), высказался о конфликтах спортсменов на улице.

«Люди вот иногда рассказывают, что у них на улице тот или иной рекорд. А я нет, я такой сын маминой подруги. И в школе хорошо учился, избегал конфликтов всегда. Отец дал очень правильное воспитание, у меня не было времени шляться по улицам. Знал, что после школы надо на тренировку, там надо выложиться, потом побыстрее покушать, дела сделать, уроки, помолиться и спать лечь. И всё.

Сегодня попасть в какой-то конфликт, что-то сделать, какие мы увидим заголовки? Боксёр-профессионал избил, ещё нацию затронут. А на деле сейчас вот даже с Двали говорят то ли пьяная драка, то ли заступился. А то, что он пострадал и в больнице, это отходит на второй план. Людям интересно, был ли он пьян или заступился за кого-то? Человек пострадал, какая разница, что было? Я склоняюсь к тому, что он заступился за кого-то. Думаю, были благие намерения», — сказал Байсангуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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