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Пол — о бое с Тайсоном: меня называют блогером, но оказываются на полу

Пол — о бое с Тайсоном: меня называют блогером, но оказываются на полу
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Звёздный американский видеоблогер Джейк Пол высказался о предстоящем бое с легендарным боксёром и соотечественником Майком Тайсоном.

«Каждый раз одно и то же. Боец сидит напротив меня и говорит мне о том, что я видеоблогер. Каждый раз одно и то же дерьмо. А затем он заканчивает бой на чёртовом канвасе. Всё это вы вскоре увидите снова. Обещаю, что всё закончится точно так же», — сказал Пол на пресс-конференции.

Напомним, поединок Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 15 ноября в США. Изначально бой был запланирован на 20 июля, но его перенесли из-за состояния здоровья 57-летнего Тайсона. Отметим, что поединок будет носить статус официального.

На счету 27-летнего Пола в профессиональном боксе 10 побед (семь – досрочных) и одно поражение.

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