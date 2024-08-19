Дю Плесси: в реванше Стрикленд будет финиширован

Действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о потенциальном реванше с американским экс-чемпионом Шоном Стриклендом.

«Он не справится с тем, что я ему предложу, и на этот раз я его финиширую. Вы видели, как он побил Адесанью и как это сделал я, можете сравнить сами. Примерно так я собираюсь завершить и этот поединок», — сказал дю Плесси на пресс-конференции.

Напомним, поединок Стрикленда и дю Плесси состоялся на турнире UFC 297 в январе и завершился победой южноафриканца раздельным судейским решением.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 302, Стрикленд победил единогласным решением бывшего претендента на титул бразильца Пауло Косту.