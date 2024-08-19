Байсангуров назвал фаворита в бою Бетербиев — Бивол

Российский боксёр-профессионал Хусейн Байсангуров, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), высказался об ожидаемом поединке между чемпионами и соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Предпочтение всегда отдаю сильному удару. Если анализировать, то Канело смог зажимать Бивола у канатов? Канело думал, что к концу боя Дмитрий полностью подсядет и тогда Альварес его легко разобьёт. Они ошиблись со стилем Бивола. И менталитет опять же. Канело вот дрался со Смитом и бицепс ему порвал ударами по рукам. На нём это сказалось, а Бивол смог перетерпеть, хотя после боя говорил, что не мог нормально руку поднимать. Это на самом деле больно, такие удары практикуются.

В бою Бивол — Бетербиев я думаю, что фаворит Артур. Если он будет в той форме, какая у него была, например, с Гвоздиком, и сможет работать по этажам, то сумеет выйти победителем. А Бивола мы тоже знаем, он может все 12 раундов грамотно вести бой. Его плюс в этом, он в состоянии выдерживать темп, удары и навязывать свой бокс. Очень интересный бой будет», — сказал Байсангуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Дуэль взглядов Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева: