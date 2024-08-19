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Камил Гаджиев: Анкалаев не нужен UFC

Камил Гаджиев: Анкалаев не нужен UFC
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал организацию титульного поединка в полутяжёлом весе (до 93 кг) UFC между бразильцем Алексом Перейрой и американцем Халилом Раунтри.

«Это явный слив Анкалаева. Я давно говорю, что Магомед не нужен UFC. Причин много. Во-первых, он скучен в плане медийности, во-вторых, он неудобный соперник для Перейры. Он может его перевести за счет доминирования в борьбе, а Перейра – одна из звёзд UFC. Ну и плюс в весовой категории 77 кг есть Ислам Махачев, и зачем ещё один чемпион для России. Тем более ещё один дагестанец. Анкалаева будут держать как можно дальше от титула», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 234 в январе, Анкалаев нокаутировал бразильца Джонни Уокера. В октябре на UFC 308 россиянин сразится с австрийцем Александаром Ракичем.

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