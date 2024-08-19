Тони Беллью объяснил, почему Усик побеждает в супертяжёлом весе

Британский экс-чемпион Тони Беллью, встречавшийся в ринге с Александром Усиком, объяснил, почему украинцу удаётся побеждать более крупных соперников в супертяжёлом дивизионе.

«Я не смог победить, и знаете почему? Я устал. Я сдулся после шестого или седьмого раунда. Нужен особенный парень, который сможет делать то, что делал я, на протяжении всех 12 раундов.

Усика можно победить. Есть способ. Но эти большие парни на это неспособны, потому что у них нет двигателя, чтобы выдержать его темп», — сказал Беллью в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Александру Усику 37 лет. Украинец, победитель Олимпийских игр — 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и первые пять лет карьеры провёл в рамках первого тяжёлого дивизиона (до 90,7 кг), где стал абсолютным чемпионом мира.

В 2019 году Усик перебрался в супертяжёлый вес, где провёл шесть боёв, во всех победив. 18 мая 2024 года украинец стал абсолютным чемпионом мира, нанеся первое поражение британцу Тайсону Фьюри.

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