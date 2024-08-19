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Шон Стрикленд жёстко высказался об идее реванша с Дрикусом дю Плесси в ЮАР

Шон Стрикленд жёстко высказался об идее реванша с Дрикусом дю Плесси в ЮАР
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Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд подверг жёсткой критике идею организации реванша с действующим обладателем титула UFC в категории до 84 кг Дрикусом дю Плесси на его родине в Южно-Африканской Республике.

Фанат: Шон, где бы ты хотел подраться с Дрикусом?

Стрикленд: Вегас, чувак. Я всегда путешествую. Позвольте мне биться в моей стране! Если только ты не хочешь, чтобы я отправился исправлять положение в твоей стране. Мы можем поехать в Африку и драться на глазах у толпы белых людей. Никому это, чёрт возьми, не надо. В этой стране самый высокий уровень безработицы в мире, а также она занимает третье место в мире по уровню преступности. Здесь царит расизм и неравенство. Послушайте, там есть небольшое меньшинство богатых белых и бедное большинство чернокожих. Поэтому ждите меня в Лас-Вегасе.

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