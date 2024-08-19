Муртазалиев отреагировал на слухи о дате боя с Тимом Цзю

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев подтвердил слухи, что его поединок с австралийским экс-чемпионом Тимом Цзю запланирован на 20 октября.

«Насколько мне известно, есть устная договорённость о поединке 19 октября в США. И наша встреча состоится, если ничего не изменится и мой друг примет бой. Для меня это очередной поединок. Ничего необычного», — приводит слова Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

Бахраму Муртазалиеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле сразился за вакантный титул IBF, досрочно остановив в 11-м раунде немца Джека Кулкая. Всего на его счету 22 победы (16 – нокаутом) и ни одного поражения.