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Вице-президент UFC ответил, будет ли лига проводить турниры на стадионах

Вице-президент UFC ответил, будет ли лига проводить турниры на стадионах
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Вице-президент UFC по вопросам международного сотрудничества Дэвид Шоу ответил, будет ли лига проводить турниры на стадионах.

«Мы не хотим рисковать из-за погодных условий. Затраты на производство были бы чрезвычайно велики, если бы нам пришлось иметь дело с погодой. И тогда возникает риск того, что ситуация может оказать реальное негативное влияние на игровое поле», — приводит слова Шоу портал Bloody Elbow.

Напомним, 18 августа в Перте (Австралия) состоялся турнир UFC 305. В главном событии вечера прошёл поединок между бывшим чемпионом UFC в среднем весе нигерийцем Исраэлем Адесаньей и действующим обладателем титула UFC в среднем дивизионе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой завершился победой Дрикуса удушающим приёмом в конце четвёртого раунда.

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