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Шон О'Мэлли — об инциденте с Мерабом Двалишвили и фанатом: на него можно подать в суд

Шон О'Мэлли — об инциденте с Мерабом Двалишвили и фанатом: на него можно подать в суд
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Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 66 кг) американец Шон О'Мэлли отреагировал на инцидент с грузинским бойцом UFC Мерабом Двалишвили и неким фанатом ММА.

«На него можно подать в суд за нападение на гражданское лицо. Нападать на кого-то нельзя. Никто не должен поднимать руку на другого человека. Прошу всех своих фанатов обратить внимание: пожалуйста, прошу всех вас от всего сердца перестать высмеивать Мераба. Он не сможет с этим справиться, поскольку у него нет уверенности в себе», — приводит слова О'Мэлли портал MMA Mania.

Напомним, несколько дней назад Двалишвили запрыгнул на трибуны и схватил зрителя за волосы во время турнира Craig Jones Invitational (CJI). По словам очевидцев, зритель выкрикивал оскорбления в адрес Мераба, называя О'Мэлли его отцом.

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