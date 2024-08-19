«Ненавижу Армана. Собираюсь размазать этому парню морду». Дэн Хукер — о Царукяне

Новозеландский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Дэн Хукер высказался в адрес топового армянского бойца UFC Армана Царукяна.

«Мне всё равно [кто будет следующим]. Я хочу драться со всеми ними и с Арманом в том числе. [В отеле после турнира UFC 305] Во время разговора с Хантером (Хантер Кэмпбелл — один из главных матчмейкеров в UFC. — Прим. «Чемпионата») я сказал ему, что хотел бы драться с Арманом, поскольку, чёрт возьми, мы пойдём самым сложным путём к титулу, который только может быть. Просто представьте мою оппозицию — Тёрнер, Гамрот, Арман, Ислам. Мне просто всё равно.

Честно говоря, ненавижу Армана. Я сказал Хантеру, что собираюсь размазать этому парню морду. Он просто придурок и несёт чушь годами. Это похоже на двойственность природы поединка, когда в мире нет никого, кого я ненавидел бы больше, чем другого парня в дивизионе. В это же время нет никого, к кому у меня было бы столь большое уважение, чем к этим парням», — приводит слова Хукера портал Bloody Elbow.