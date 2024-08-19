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Хукер назвал оппонента, с которым его планируют свести матчмейкеры. Это бывший чемпион UFC

Хукер назвал оппонента, с которым его планируют свести матчмейкеры. Это бывший чемпион UFC
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Новозеландский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Дэн Хукер назвал оппонента, с которым его планируют свести матчмейкеры UFC.

«Да, [матчмейкеры] хотят, чтобы я подрался с Чарльзом [Оливейрой]. Но я готов ко всему. Обстановка в дивизионе просто сумасшедшая. Посмотрим, чем всё закончится», — приводит слова Хукера портал Bloody Elbow.

Напомним, 18 августа на турнире UFC 305, который состоялся в Перте, Австралия, Хукер разделил октагон с польским бойцом Матеушем Гамротом. Бой продлился все три раунда и завершился победой новозеландского бойца раздельным решением судей.

В своём активе Хукер имеет 24 победы и 12 поражений. За время выступлений в UFC Дэн дрался с такими бойцами, как Ислам Махачев, Арнольд Аллен, Дастин Порье, Майкл Чендлер, и прочими.

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