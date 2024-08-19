Полиция начала проверку в связи с избиением тренера по боксу из Курска группой подростков

Полиция начала проверку по факту избиения подростками тренера по боксу из Курской области. Об этом сообщает Федерация бокса России.

«Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по факту произошедшего. Ответственные лица Федерации бокса России связались с тренером и его представителями, ему оказывается максимальная поддержка и содействие со стороны боксёрского сообщества», – сказано в пресс-релизе организации.

Напомним, Эдуарда Солошенко избила группа из восьми молодых людей за то, что тот вступился за своих подопечных. После драки он попал в районную больницу. В результате полученных травм и увечий Солошенко может потерять зрение. Данный инцидент произошёл в Белгородской области.