Джамал Хилл — о поеиднке против Магомеда Анкалаева: для меня это лёгкая работа

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полутяжёлом весе американец Джамал Хилл считает, что легко победит российского бойца UFC, который выступает в категории до 93 кг, Магомеда Анкалаева.

«Поверьте, если мне позвонят и попросят меня выйти [коротком уведомлении] на поединок против Анкалаева, то для меня это будет лёгкая работа», — сказал Хилл в видео на своём YouTube-канале.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.