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Аспиналл — о дю Плесси: я сбит с толку его стилем, но он один из самых умных бойцов в UFC

Аспиналл — о дю Плесси: я сбит с толку его стилем, но он один из самых умных бойцов в UFC
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл высоко оценил действующего обладателя титула UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«Дрикуса нельзя сбрасывать со счетов. Лично я смотрю бои как боец и как фанат, чтобы попытаться уловить небольшие нюансы. В случае с Дрикусом — я, честно говоря, сбит с толку его стилем и не понимаю, кто он такой. Во время боя он обычно выглядит хуже своих соперников с точки зрения техники. Но при этом он им не уступает. Стратегия, которую разрабатывает его тренерский штаб, просто невероятна. Дрикус один из самых умных бойцов в UFC. Парень просто приходит и находит способ, чтобы победить. Он невероятно силён, хотя его техника выглядит грязно.

Однако Дрикус компенсирует это своим духом, волей к победе и упорством. В бою с Иззи он выглядел фантастически. Ты смотришь на него и думаешь: «Он неаккуратен и делает всё не так, как надо». Но это его тактика — использовать неортодоксальный стиль, которым он ломает своих противников. Я могу наблюдать за этим парнем весь день и думать: «Вау, этот парень просто морально и физически подавляет своих противников». Мы также должны отдать ему должное за его бойцовский интеллект, он систематически ломал Исраэля Адесанью, а это явно нелегко», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.

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