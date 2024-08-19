Майкл Биспинг призвал уволить судью, который отдал победу Таю Туивасе

Член Зала славы UFC британец Майкл Биспинг резко высказался в адрес судьи Хоуи Бута, который отдал победу австралийцу Таю Туивасе в поединке с суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком.

«30-27?! Это одна из самых безумных оценок, что мне доводилось видеть. Возьмите любого человека с улицы, покажите ему бой, и он скажет имя настоящего победителя, а не этот грёбаный профессиональный судья. Я большой фанат Тая, поэтому мне не доставляет удовольствие говорить это. Однако Жаирзиньо победил его. Это очевидно.

Да, Тай нанёс много ударов, но это было целиком и полностью доминирующее выступление Жаирзиньо. Он вышел и вёл бой. Такие судьи отнимают у людей деньги и шансы драться за титулы. За такие безумные оценки их следует увольнять. Они не должны этим заниматься. Любой мужчина, женщина, пожилая леди или ребёнок, смотревшие этот поединок, могут сказать, кто действительно победил», — приводит слова Биспинга портал Bloody Elbow.