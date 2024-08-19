«Ты не можешь вечно оставаться королём». Майкл Биспинг — об Исраэле Адесанье

Член Зала славы UFC британец Майкл Биспинг высказался в адрес бывшего чемпиона UFC в среднем весе нигерийца Исраэля Адесаньи.

«Реальность такова, что Иззи проиграл три из своих последних четырёх боёв. Он уже далёк от того Адесаньи, который доминировал во всём дивизионе. Ты не можешь вечно оставаться королём. Иззи проиграл фантастическим соперникам, но до этого доминировал над своими противниками и выглядел великолепно во время своего правления. Нет ничего постыдного в поражении после того, как Иззи так долго был на вершине. Адесанья должен быть невероятно горд тем, чего достиг.

Я подозревал, что после этого боя он может уйти в отставку, но теперь уже не уверен. Он заставил всех гадать, но думаю, что Адесанья проведёт несколько поединков. Станет ли Иззи чемпионом снова? Это действительно большой вопрос, и ответить на него непросто. Возможно, он выступит в полутяжёлом весе. В его карьере ещё многое впереди, но станет ли он чемпионом? Не знаю», — приводит слова Биспинга портал Eurosport.