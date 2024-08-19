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Том Аспиналл: отправлю Джона Джонса на пенсию, даже не сражаясь с ним

Том Аспиналл: отправлю Джона Джонса на пенсию, даже не сражаясь с ним
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл высказался в адрес американца Джона Джонса.

«Я лучший тяжеловес в мире, но ко мне не проявляют должного уважения. Сейчас пояс находится в заложниках, и Джону Джонсу это нравится. Ему нравится, что Дана Уайт говорит о нём во всех возможных интервью. Если вы говорите о легчайшем весе, то Дана Уайт вернёт разговор к тому, насколько хорош Джон Джонс. Могу сказать следующее — если он действительно так хорош, то давайте устроим нам бой. Сейчас я главный претендент на этот пояс. Мы поставим на кон всё и посмотрим, кто настоящий мужчина — я или Джон.

Джон два года назад побил одного Сириля Гана, который был испуган и не хотел биться с ним. Теперь он ходит и называет себя настоящим чемпионом. Джонс молился, чтобы я проиграл Кёртису. Этот мужик просто сидел на диване, ожидая, что меня нокаутируют. Давайте будем честны: с тех пор как я выиграл тот бой, Джон полностью замолчал и не будет говорить обо мне до тех пор, пока не завершит карьеру. А до этого он ни за что на свете не скажет обо мне ни слова. Я отправлю Джона Джонса на пенсию, даже не сражаясь с ним», — приводит слова Аспиналла портал BJ Penn.

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