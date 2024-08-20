Усман Нурмагомедов показал, как готовится к поединку против Шаблия с Хабибом и Махачевым

Чемпион Bellator в лёгком дивизионе россиянин Усман Нурмагомедов показал, как готовится к поединку против соотечественника Александра Шаблия, тренируясь вместе с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым.

Фото: Страница Усмана Нурмагомедова в социальных сетях

Фото: Страница Усмана Нурмагомедова в социальных сетях

Фото: Страница Усмана Нурмагомедова в социальных сетях

Бой между Усманом и Александром станет главным событием вечера на турнире Bellator 7 сентября в Сан-Диего (США).

Изначально Александр Шаблий и Усман Нурмагомедов должны были подраться 17 мая в Париже (Франция), но бой был перенесён, потому что Нурмагомедов получил травму.

Усман Нурмагомедов в последнем поединке на турнире Bellator 300 победил американца Брента Примуса, однако бой не был признан состоявшимся из-за положительной допинг-пробы россиянина. Шаблий в последнем бою на турнире Bellator 301 единогласным решением судей победил Патрики Фрейре и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс.