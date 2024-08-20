Халил Раунтри: честно говоря, Перейра вдохновляет меня

Топовый американский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе, Халил Раунтри высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейра.

«Я просил об этом поединке. К Алексу у меня только уважение за то, что он делает до сих пор. И, честно говоря, он вдохновляет меня. Я не был в восторге от ММА после того, как перестали драться Андерсон Силва, Лиото Мачида, и Рэмпейдж Джексон. У меня не было каких-то ожиданий. Однако теперь в этом дивизионе и в этом виде спорта, есть такой человек, как Алекс, с которым надо конкурировать. Когда я просыпаюсь утром, то у меня есть цель, ориентир, человек, который стоит на моём пути», — приводит слова Халила портал Bloody Elbow.