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Александр Усик назвал свой любимый футбольный клуб и игроков

Александр Усик назвал свой любимый футбольный клуб и игроков
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Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик рассказал о своём любимом футбольном клубе.

«Когда я был младше, я всегда болел за «Манчестер Юнайтед».

Я был фанатом Гарри Невилла и других, в частности Дэвида Бекхэма. Тогда это была команда, с которой было тяжело играть. Но если говорить о моих любимых футболистах, то это были, пожалуй, Андрей Шевченко, Златан Ибрагимович и Роналдо – тот, что старый зубастик. Очевидно, Месси и другой Роналду тоже были большими игроками для меня.

Я всегда хотел быть футболистом, и мне нравится тренироваться с «Полесьем». Это дало мне возможность на время отдохнуть и уйти от бокса. После моей победы над Тайсоном Фьюри в мае я не праздновал привычным способом. Я просто тихо поужинал со своей семьёй и проводил время, играя в футбол, — я даже не думал о том, что стал абсолютным чемпионом», – приводит слова Усика Daily Mail.

Напомним, реванш украинца с Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря.

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