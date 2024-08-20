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Инсайдер: Шакур Стивенсон выступит в шоу Бивола и Бетербиева, есть соперник

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон выступит в рамках боксёрского вечера, который состоится 12 октября в Саудовской Аравии, сообщает инсайдер Джулиус Джулианис.

Стивенсон, удерживающий титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), проведёт защиту против бывшего чемпиона во втором полулёгком весе (до 59 кг) британца Джо Кордины (17-1, 9 KO).

Шакуру Стивенсону 27 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады-2016, дебютировал как профессионал в 2017 году и уже в октябре 2019-го завоевал вакантный титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).

В октябре 2021 Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, отобрав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) у соотечественника Джамелла Эрринга, после чего стал объединённым чемпионом, одолев обладателя титула WBC мексиканца Оскара Вальдеса.

В ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе.