Камару Усман рассказал о спарринге с дю Плесси после его победы на UFC 305

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман рассказал о своём спарринге с действующим обладателем титула в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Он не самый быстрый и не самый точный, но у него должна быть мощь. С нашего спарринга прошло несколько лет, и я не помню, чтобы он был настолько силён.

Я всегда понимал, что он сильно бьёт, он сильно замахивается, но теперь, кажется, он уверен в своей силе. Посмотрите, когда он вкладывается в удар, обе ноги отрываются от земли. Судя по всему, у этого парня есть сила, его ноги не остаются на земле, он практически впрыгивает в удары», — сказал Усман на своём YouTube-канале.