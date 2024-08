Аспиналл: Джонс и Миочич не заслуживают драться за титул UFC в тяжёлом весе

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл подверг критике организацию титульного боя между американцами Джоном Джонсом и Стипе Миочичем, который, как ожидается, состоится в конце года.

«Зачем вы даёте бой парню, которому 42 года? Я понимаю Стипе и уважаю то, чего он добился за карьеру. Как и Джона Джонса, хотя люди могут подумать иначе. Я уважаю этих парней больше, чем мог бы выразить словами, но они не заслуживают драться за титул в тяжёлом весе. Они не находятся на вершине тяжёлого дивизиона прямо сейчас. Дана Уайт может говорить всё что угодно», — сказал Аспиналл в подкасте Believe You Me.

Напомним, Джонс не дрался с марта 2023 года, когда на UFC 285 завоевал вакантный титул, досрочно остановив в первом раунде француза Сириля Гана.

Миочич не выступал с марта 2021 года, когда на UFC 260 проиграл нокаутом камерунцу Фрэнсису Нганну, лишившись пояса.