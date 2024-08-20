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Чемпион ACA Гасанов: будет издевательством, если Анкалаев не подерётся за титул UFC

Чемпион ACA Гасанов: будет издевательством, если Анкалаев не подерётся за титул UFC
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Действующий чемпион ACA в среднем весе (до 84 кг) Магомедрасул Гасанов высказался о ситуации с российским полутяжеловесом Магомедом Анкалаевым в UFC.

«Будет огромным издевательством, если Анкалаев не будет биться за титул и в следующем бою. Кого они найдут, если не Анкалаева? Другие бойцы идут на «выиграл-проиграл», а тут боец, идущий на серии побед. Это уже конкретное издевательство», — приводит слова Анкалаева издание MMA.Metaratings.ru.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.

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