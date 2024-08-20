Токов: давно понятно, что Анкалаева зажимают в UFC

Экс-претендент на титул Bellator россиянин Анатолий Токов высказался о ситуации с полутяжеловесом соотечественником Магомедом Анкалаевым в UFC.

«Не считая так называемой ничьей с Яном Блаховичем, у Анкалаева 10 побед кряду. Давно всем понятно, что Магомеда зажимают и не дают ему титульный бой. У UFC ставка на Алекса Перейру, который приносит деньги своей медийкой. Анкалаев сам по себе сильный боец, но уступает в узнаваемости. Это UFC не устраивает. Им бы гламурного чемпиона с окрашенными волосами и альтернативными ценностями», — приводит слова Токова MMA.Metaratings.ru.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.