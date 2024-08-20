Бой Ивана Штыркова и Хадиса Ибрагимова возглавит турнир RCC 20

Бой российских тяжеловесов Ивана Штыркова и Хадиса Ибрагимова возглавит турнир RCC 20, который состоятся 18 октября в Екатеринбурге на арене «Уралец».

Поединок по правилам MMA, рассчитанный на три раунда, пройдёт в весовой категории до 100 кг.

Хадис Ибрагимов — чемпион нескольких организаций. В его активе титулы M-1, «Наше дело», Ural FC и Hardcore.

Имеет опыт выступления и в RCC, на номерном турнире RCC 18 получив награду «Бой вечера» против чемпиона Top Dog Олега Фомичёва. Всего на счету бойца в смешанных единоборствах 12 побед и четыре поражения.

Штырков выйдет в клетку во второй раз в 2024 году. В мае на RCC 19 Уральский Халк нокаутировал экс-чемпиона ACB и экс-бойца UFC Гаджимурада Антигулова. Всего на его счету в смешанных единоборствах 23 победы и два поражения.