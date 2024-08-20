Малиньяджи: Бенавидес переедет Канело как поезд

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик американец Пол Малиньяджи раскритиковал бывшего абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса за нежелание драться с лучшими бойцами дивизиона.

«Мне без разницы, с кем подерётся Канело, если освободит титулы. Я говорю об этом на протяжении двух лет. Я считаю, что Бенавидес переедет его, как поезд машину, застрявшую на железной дороге. И постоянное нежелание Канело драться с обязательными претендентами только подтверждает мою мысль», — приводит слова Малиньяджи talkSPORT.

В своём следующем бою, который состоится 15 сентября в Лас-Вегасе (США), Альварес проведёт защиту титулов WBC и WBO против непобеждённого американца Эдгара Берланги.