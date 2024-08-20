«Какого чёрта?!» Блахович негативно отреагировал на бой Перейры и Раунтри

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) польский ветеран Ян Блахович раскритиковал организацию титульного поединка между бразильцем Алексом Перейрой и американцем Халилом Раунтри, который состоится на турнире UFC 307 в октябре.

«У меня, чёрт возьми, нет идей. Я не знаю. Вы мне объясните, потому что я не понимаю. Какого чёрта!? Почему они сводят Анкалаева и Ракича? Зачем?

Почему не спросили меня? Возможно, я бы подготовился немного раньше. Меня никто не спрашивал. Я просто не понимаю. Это странно и не имеет никакого смысла. Я чувствую защиту вокруг Перейры. Я не понимаю… Зачем?» — приводит слова Блаховича издание Middle Easy.

Ранее Камил Гаджиев высказался о положении Магомеда Анкалаева в UFC.