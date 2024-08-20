Бой Вартаняна и Грозина на турнире «Наше Дело 85» перенесён в Санкт-Петербург

Бойцовский промоушен «Наше Дело» объявил о переносе турнира «Наше Дело 85».

Изначально шоу должно было состояться в Челябинске, однако теперь пройдёт в Санкт-Петербурге. Дата осталась прежней – 23 августа.

Напомним, в главном бою турнира «Наше Дело 85» российский легковес Эдуард Вартанян (25–4) выступит против чемпиона Гран-при «Наше Дело» Александра Грозина (24-4-1).

Эдуарду Вартаняну 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, с 2015 года выступает в ACA. В своём последнем бою по правилам MMA, состоявшемся в июне 2023 года, Вартанян победил техническим нокаутом казахстанца Артёма Резникова.

Александру Грозину 27 лет. Дебютировал как профессионал в 2015 году, имеет опыт выступлений в ACA и RCC. Всего на счету бойца в смешанных единоборствах 23 победы, четыре поражения и одна ничья.