Блахович — о Перейре: UFC не хочет отдавать его Анкалаеву

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович раскритиковал организацию титульного поединка между бразильцем Алексом Перейрой и американцем Халилом Раунтри, который состоится на турнире UFC 307 в октябре.

«UFC не хочет отдавать его [Перейру] Анкалаеву, Магомед очень силён. Вероятно, по этой причине и был выбран Халил Раунтри. Это ударник, который принесёт Алексу ещё одну приятную победу. Возможно, она будет лёгкой, но это будет ещё один нокаут.

Если бы они хотели дать Перейре большое имя, то прямо сейчас организовали бы поединок с Анкалаевым. Магомед готов драться на UFC 307 или UFC 308», — приводит слова Блаховича издание Middle Easy.

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