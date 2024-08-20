Чарльз Оливейра заявил о готовности сразиться с Волкановски

Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра заявил о готовности провести поединок с бывшим обладателем титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) австралийцем Алексом Волкановски.

«Почему бы и нет? Для меня это было бы большой честью. Это великий боец, у него большое имя. Будем ждать, что решит UFC», – написал Оливейра в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 298 в феврале, Волкановски проиграл нокаутом во втором раунде грузинскому бойцу Илии Топурии, лишившись чемпионского титула.

Оливейра на юбилейном UFC 300 в апреле уступил раздельным судейским решением российскому проспекту Арману Царукяну.

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