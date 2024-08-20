Джеймс Тони: если Альварес считает себя лучшим, то должен драться с Бенавидесом

Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Джеймс Тони раскритиковал бывшего абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса за нежелание драться с американцем Дэвидом Бенавидесом.

«Он не избегает Бенавидеса, а удирает изо всех сил. С ним покончено. Он даже не пытается обращать внимание на Дэвида Бенавидеса. Ему не нужны проблемы. Если он утверждает, что является лучшим бойцом в мире, то должен драться с лучшим бойцом, понимаете?» — сказал Тони в интервью YouTube-каналу The Parry.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).