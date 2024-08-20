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«Готовимся как никогда». Хабиб высказался о предстоящем бое Усмана Нурмагомедова

«Готовимся как никогда». Хабиб высказался о предстоящем бое Усмана Нурмагомедова
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Член Зала славы UFC и бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о своём двоюродном брате Усмане Нурмагомедове, который в настоящий момент готовится к поединку с соотечественником Александром Шаблием.

«Он на подходе. Готовимся как никогда», — написал Хабиб.

Поединок между Нурмагомедовым и Шаблием станет главным событием турнира Bellator, который состоится 7 сентября в Сан-Диего (США). Изначально Александр и Усман должны были сразиться в середине мая в Париже (Франция), но бой был перенесён вследствие травмы Нурмагомедова.

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