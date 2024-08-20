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Сехудо сказал, с кем может подраться Адесанья после поражения на UFC 305

Сехудо сказал, с кем может подраться Адесанья после поражения на UFC 305
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о перспективах бывшего обладателя титула в среднем весе (до 84 кг) новозеландца Исраэля Адесаньи после поражения от южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 305 в Перте (Австралия) и завершился победой дю Плесси удушающим приёмом в четвёртом раунде.

«Будь я на месте Исраэля Адесаньи, я бы, вероятно, захотел встретиться с троллем Пауло Костой. Затем он ждёт, наблюдает и надеется на победу парня вроде Шона Стрикленда. И после он снова окажется у титула», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.

Поражение от дю Плесси стало для 35-летнего Адесаньи четвёртым в UFC. Ранее он проиграл поляку Яну Блаховичу, бразильцу Алексу Перейре и американцу Шону Стрикленду.

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