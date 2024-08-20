Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шаблий — о Хабибе: природа наградила его таким здоровьем, которое помогало ему в боях

Шаблий — о Хабибе: природа наградила его таким здоровьем, которое помогало ему в боях
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец Bellator, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Александр Шаблий высказался в адрес члена Зала славы UFC и бывшего обладателя титула чемпиона в лёгком дивизионе соотечественника Хабиба Нурмагомедова.

«Я видел спарринги Хабиба. Он такой парень, что в боях и спаррингах не делает шага назад. Хабиб всегда идёт вперёд — агрессия, давление. Это не то чтобы выучка, я думаю, это всё же генетика. Есть генетическая предрасположенность тому, что он дышит хорошо. Природа наградила его таким здоровьем, которое помогало ему в боях», — сказал Александр в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

Следующий поединок Александр проведёт против двоюродного брата Хабиба Усмана Нурмагомедова, который является чемпионом Bellator. Бой состоится 7 сентября в США.

Материалы по теме
Российский финал в американской лиге. Нурмагомедов подерётся с кубанским казаком
Российский финал в американской лиге. Нурмагомедов подерётся с кубанским казаком
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android