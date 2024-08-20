Шаблий — о Хабибе: природа наградила его таким здоровьем, которое помогало ему в боях

Российский боец Bellator, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Александр Шаблий высказался в адрес члена Зала славы UFC и бывшего обладателя титула чемпиона в лёгком дивизионе соотечественника Хабиба Нурмагомедова.

«Я видел спарринги Хабиба. Он такой парень, что в боях и спаррингах не делает шага назад. Хабиб всегда идёт вперёд — агрессия, давление. Это не то чтобы выучка, я думаю, это всё же генетика. Есть генетическая предрасположенность тому, что он дышит хорошо. Природа наградила его таким здоровьем, которое помогало ему в боях», — сказал Александр в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

Следующий поединок Александр проведёт против двоюродного брата Хабиба Усмана Нурмагомедова, который является чемпионом Bellator. Бой состоится 7 сентября в США.