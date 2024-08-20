Кормье объяснил, почему Адесанье будет тяжело продолжить карьеру

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о перспективах бывшего обладателя титула в среднем весе (до 84 кг) новозеландца Исраэля Адесаньи после поражения от южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«Адесанья выглядел так, будто собирается завершить карьеру, он снял перчатки, но затем сказал: «Я никуда не уйду». И это непростая ситуация для него, потому что теперь ему придётся драться в боях, не имеющих такого значения, как те, в которых он участвовал долгое время.

Он провёл 12 чемпионских боёв подряд. И сейчас у него два поражения кряду, от Стрикленда и дю Плесси. Сколько времени ему потребуется, чтобы снова заполучить возможность сразиться за титул? Средний вес сейчас в огне», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.