«Я здесь, чтобы показать потрясный бой». Раунтри планирует драться с Перейрой в стойке

Топовый американский боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, Халил Раунтри не собирается прибегать к борьбе в поединке с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом дивизионе бразильцем Алексом Перейрой.

«Просто посмотрите на статистику — за всю свою карьеру я не провёл ни одного тейкдауна. [Бороться с Перейрой] Не входит в мои планы. Я здесь, чтобы показать фанатам потрясный бой. Независимо от того, что говорят люди — это поединок для реальных поклонников ММА. Думаю, что мой стиль не оставит никого равнодушным. Моя цель делать то, что я делал раньше. Ожидаю, что это будет потрясающий бой», — приводит слова Раунтри портал MMA Mania.

Халилу Раунтри 34 года. В последнем поединке, который состоялся 9 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 233, Халил разделил октагон с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Смитом. Раунтри победил техническим нокаутом во третьем раунде.