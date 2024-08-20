Раунтри ответил, беспокоится ли он, что Перейре могут помогать шаманы в боях

Топовый американский боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, Халил Раунтри ответил, беспокоится ли он, что действующему чемпиону UFC в полутяжёлом весе бразильцу Алексу Перейре могут помогать шаманы в поединках.

«Меня не волнуют духовные вопросы. Я не обращаю на это внимания. Краска на лицах тоже не имеет значения. Важно только то, что, когда закроется октагон, мы сможем выступить перед фанатами. На этом всё», — приводит слова Раунтри портал Bloody Elbow.

Халилу Раунтри 34 года. В последнем поединке, который состоялся 9 декабря 2023 года в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 233, Халил разделил октагон с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Смитом. Раунтри победил техническим нокаутом в третьем раунде.