Уиттакер — о дю Плесси: с таким стилем он отлично вписался бы в драку в любом пабе Сиднея

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер высказался о бойцовском стиле действующего обладателя титула UFC в среднем дивизионе южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«На него действительно неловко смотреть, но он делает своё дело, и у него всё получается. Дрикус набрасывается на тебя, нанося удары, словно ты что-то у него украл. Я не уверен, как его ещё можно описать, но с таким стилем он отлично вписался бы в драку в любом пабе Сиднея (смеётся)», — сказал Уиттакер в видео на YouTube-канале MMArcade Podcast.

Напомним, на турнире UFC 305, который проходил в Перте (Австралия), Дрикус разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в среднем весе нигерийцем Исраэлем Адесаньей. Бой завершился победой южноафриканца удушающим приёмом в конце четвёртого раунда. Для Адесаньи это поражение стало вторым подряд. Для дю Плесси эта победа стала восьмой подряд в UFC.