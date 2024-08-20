Шаблий: таких боёв, из которых можно сделать вывод, что Усман топовый боец, нет

Российский боец Bellator, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Александр Шаблий высказался в адрес чемпиона Bellator в лёгком дивизионе соотечественника Усмана Нурмагомедова.

«Избегал ли Усман нашего боя? Это скорее была стратегия их команды, чтобы он окреп, вырос, стал более матёрым. Он прошёл несколько лагерей с Исламом Махачевым. Усмана приводят в такую форму, чтобы вывести на серьёзную оппозицию, частью которой я также являюсь.

Таких боёв, из которых можно сделать вывод, что Усман топовый боец, нет. По поводу его оппозиции — последние несколько поединков она у нас схожая. Да, он победил их, но в поединках Усман не выкладывался на все 100%. Он делал ровно столько, сколько было нужно для победы на троечку. Не буду говорить, что я включался на максимум в прошлых боях. Но моя цель — показать свои намерения и доказать, что именно мне принадлежит звание лучшего легковеса. Я искал шанс удосрочить Питбуля и воспользовался возможностью финишировать Примуса. Как мне кажется, Усман раскроется в поединке со мной», — сказал Шаблий в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.